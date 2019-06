vor 43 Min.

Baustein-Aktion für Kösinger Freibad

Rund zwei Millionen Euro kostet die Stadt das Bad. Jetzt gibt es wieder einen Aufruf, um das Vorhaben zu unterstützen.

Von Viktor Turad

Der Rückbau des bisherigen Kösinger Freibades ist in vollem Gange. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Bürgermeister Thomas Häfele. Das bedeutet auch: Es ist sehr wahrscheinlich, dass das von Grund auf erneuerte Freibad wie geplant Pfingsten 2020 in Betrieb gehen kann. Zwei Millionen Euro verschlingt das Vorhaben. Der Verein pro Freibad will mit eigenen Aktionen dazu beitragen, dass die Stadt diese finanzielle Last auch schultern kann. Daher werden jetzt symbolische Bausteine für jeweils 50 Euro angeboten.

Kösingen: Bad soll sofort saniert werden

Der Neresheimer Gemeinderat hat, wie berichtet, im vergangenen Dezember mehrheitlich beschlossen, das Freibad sofort zu sanieren und nicht, wie bis dahin vorgesehen, erst ab dem Jahr 2021. Das Bad leckte nämlich, der Wasserverlust belief sich auf 30 000 Liter am Tag. Der Beschluss hatte allerdings zur Folge, dass die Stadt mit keinen Zuschüssen des Landes Baden-Württemberg rechnen kann, da die Antragsfrist für 2019 bereits verstrichen ist. Inzwischen ist außerdem klar, dass auch aus einem erhofften Bundeszuschuss nichts wird. Im Gegensatz zur Nachbarstadt Nördlingen, die 2,7 Millionen Euro für die Sanierung ihres Freibades bewilligt bekommen hatte. Neresheim hatte auf einen Zuschuss im niedrigen sechsstelligen Bereich gehofft. Geplant hatte sie jedoch ohne diese Zuwendung.

Der Verein pro Freibad versprach bereits seinerzeit, der Stadt nach Kräften unter die Arme zu greifen. So haben Freiwillige einen Arbeitseinsatz absolviert und dabei unter anderem die defekte Folienabdeckung und den Pflasterbelag auf der Terrasse ausgebaut. 55 Personen leisteten dabei 350 Arbeitsstunden. Die Vereinsvorsitzende Dr. Jeannette Behringer wertet den Einsatz daher als einen großen Erfolg.

„Mein Beitrag für unser Bad“ – Unter diesem Motto hat der Verein nun die nächste Unterstützungsaktion gestartet. Dabei können symbolisch Bausteine für jeweils 50 Euro erworben werden. Für jeden von ihnen erhält die Spenderin oder der Spender eine „Bauente“ und eine Dankesurkunde.

Der Verein verspricht in einer Mitteilung: „Der Erlös wird von uns zu 100 Prozent an die Stadt Neresheim für die Sanierung weitergeleitet!“ Die Bausteinaktion wolle man im Juli nochmals mit einer Postkartenaktion an alle Haushalte der Region bewerben. Auch sonst werde der Verein bei Veranstaltungen der Stadt sehr präsent sein, kündigt Behringer an, vor allem am Stadtfest-Samstag, 29. Juni, mit einem Informationsstand.

Noch im Juni soll im Gemeinderat das neue Edelstahlbecken für das Freibad vergeben werden, im Oktober oder November, schätzt der Bürgermeister, könnte es eingebaut werden.

Spenden Entweder über eine Einzahlung auf das Konto des Vereins: Initiative proFreibad e.V., Kreissparkasse Ostalb IBAN DE26 6145 0050 1000 8198 12, BIC OASPDE6AXXX, Verwendungszweck: Bausteinaktion; oder direkt online per PayPal Zahlung oder als SEPA-Lastschrift unter www.pro-freibad.de.

