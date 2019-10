19:12 Uhr

Baustellen im Ries: Autofahrer müssen weiter geduldig sein

In der Region ist noch kein Ende der Baustellen-Saison in Sicht. Eine wichtige Straße wird voraussichtlich doch im Winter gesperrt sein. Ein Überblick über die aktuelle Situation.

Von Anja Ringel

„Durchfahrt bis Baustelle frei“ oder auch „Ortsdurchfahrt gesperrt“: Autofahrer mussten in den vergangenen Monaten viel Geduld haben, denn überall in der Region waren zum Teil wichtige Straßen gesperrt. Die Folge: überlastete Umleitungsstrecken und genervte Anwohner. Momentan ist noch kein Ende in Sicht. Denn viele Baustellen werden noch bis in den November, teilweise bis ins neue Jahr hinein bestehen bleiben.

Pendler in Richtung Augsburg müssen sich zum Beispiel noch bis Mitte November gedulden, bis die B25 zwischen Harburg und Großorheim wieder befahrbar ist. Wie berichtet, erneuert das Staatliche Bauamt Augsburg dort den Straßenbelag. Die offizielle Umleitung führt zwar über Monheim, Wemding und Fessenheim nach Nördlingen. Ortskundige fahren jedoch oft über Heroldingen, um sich den weiten Umweg zu sparen. Sehr zum Unmut vieler Anwohner.

B 25: Abschnitt zwischen Marktoffingen und Minderoffingen ist wieder frei

Gute Nachrichten hat das Staatliche Bauamt dagegen vom B25-Abschnitt zwischen Minderoffingen und Marktoffingen: Nach rund acht Wochen Bauzeit wurde die Straße am Freitag wieder freigegeben. Auch dort wurde unter anderem der Fahrbahnbelag erneuert. Insgesamt hat die Bundesrepublik Deutschland für den etwa zwei Kilometer langen Abschnitt rund 1,2 Millionen Euro investiert.

Anders sieht es in Deiningen aus. In der Gemeinde ist seit dem Frühjahr die Hauptstraße gesperrt und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben, sagt Bürgermeister Rehklau im Gespräch mit unserer Zeitung. Am 4. November beginnen die Teerarbeiten für die erste Verschleißschicht. Danach werde an den Randbereichen weitergearbeitet, so Rehklau. Ob und wann die Ortsdurchfahrt im Winter wieder für den Verkehr freigegeben werde, konnte er nicht sagen. Eigentlich war angedacht, die Straße in den Wintermonaten zu öffnen und dann im kommenden Jahr den Streckenabschnitt erneut zu sperren, um die Baumaßnahme fertigzustellen. Wenn das Wetter jedoch gut bleibe und man im Winter noch weiterarbeiten könne, dann werde die Sperre nach jetzigem Stand bestehen bleiben, sagt Rehklau. Der Vorteil: Die Straße könnte nächstes Jahr dann früher als geplant fertig sein.

Im Mai 2020 wieder durch Deiningen

Momentan rechnet der Bürgermeister damit, dass die Autofahrer im Mai 2020 wieder normal durch Deiningen fahren können. In den vergangenen Monaten gab es in der Gemeinde zudem immer wieder Beschwerden, weil sich Autofahrer nicht an die ausgeschilderte Umleitung gehalten haben. Das habe sich inzwischen verbessert, berichtet Rehklau. Unter anderem, weil es inzwischen möglich ist, über das Gewerbegebiet durch den Ort zu fahren. Vor zwei Wochen hat die Gemeinde dort für vier Tage ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt. Knapp 1300 Fahrzeuge sind in dieser Zeit täglich in eine Richtung gefahren. Es sei natürlich wünschenswert, wenn Autofahrer weiter die großräumige Umleitung nutzen, sagt der Bürgermeister.

Relativ neu ist die Sperre der Kreisstraße DON9 zwischen Mönchsdeggingen und Hohenaltheim. Dort wird seit gut einer Woche die Teilstrecke von der Einmündung Merzingen bis zum Ortsanfang von Hohenaltheim saniert. Die Arbeiten werden bis Ende Juli nächsten Jahres andauern, sagt Gerhard Schappin, Fachbereichsleiter Tiefbau beim Landratsamt. Die meisten Autofahrer wissen von der Umleitung und nutzen sie auch, sagt Hohenaltheims Bürgermeister Wulf-Dietrich Kavasch am Freitag.

Wörnitzostheim: Auch 2020 noch gesperrt

Momentan ist auch die Ortsdurchfahrt von Wörnitzostheim aufgrund von Kanalbaumaßnahmen sowie der kommenden Straßenbauarbeiten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt gesperrt, sagt Schappin weiter. Weil dort neben dem Ausbau der Ortsdurchfahrt auch noch die Sanierung der Wörnitzbrücke, der Neubau der Brücke über den Pointgraben sowie der Ausbau des Streckenabschnittes östlich von Wörnitzostheim ansteht, werde die Kreisstraße DON 15 im kommenden Jahr komplett gesperrt bleiben. Die Tiefbauverwaltung sei mit dem Verlauf der Baumaßnahmen sehr zufrieden, so Schappin. Größere Überraschungen seien ausgeblieben, sodass der Zeit- und Kostenplan eingehalten werden konnte. In Nördlingen wird noch bis zum Frühjahr 2020 die Schwallmühlstraße zwischen Glashütter Straße und Egerbrücke saniert.

Auch in Baden-Württemberg gibt es momentan Sperren mit Auswirkungen für Autofahrer aus dem Ries. So wird die Ortsdurchfahrt durch Benzenzimmern derzeit neu gebaut. Beim Landratsamt Ostalbkreis sei eine Sperre bis zum 15. Dezember beantragt, sagt Pressereferentin Susanne Dietterle auf Nachfrage. Die Maßnahme ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, der zweite soll im April nächsten Jahres beginnen. Auch in Neresheim heißt es momentan „Durchfahrt verboten“. Bis voraussichtlich 30. November wird die Heidenheimer Straße gesperrt sein, teilt das Landratsamt Ostalbkreis mit. Autofahrer müssen durch die Umleitungen also weiterhin längere Fahrzeiten einplanen.

RN-Redakteurin Anja Ringel meint: Die Behörden sollten sich besser abstimmen. Ries: Zu viele Baustellen auf einmal

