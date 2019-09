00:34 Uhr

Baustellen machen Hausbesuche zur Herausforderung

So viele Menschen wurden von der Sozialstation und im Seniorenheim St. Vinzenz betreut

Von Friedrich Woerlen

Der Verein für ambulante Krankenpflege, der Träger des Altenheims St. Vinzenz und der angegliederten Sozialstation ist, hat sich zur Generalversammlung getroffen. Geleitet wurde sie von Nördlingens Stadtpfarrer Benjamin Beck, erster Vorsitzender des Vereins. Zuvor wurde eine Andacht mit zahlreichen Gästen gefeiert.

Oberbürgermeister Hermann Faul wies in der Sitzung auf die große und wachsende Bedeutung der beiden Pflegeeinrichtungen für die Stadt und das Ries hin. Er dankte den Verantwortlichen und den Mitarbeitern für die tagtäglich geleistete Hilfe und für das gute Klima unter allen Beteiligten einschließlich der Liselotte-Nold-Schule. Die Absicht des Vereins, die Tagespflege auszubauen, begrüßte er und sagte die Unterstützung der Stadt zu. Kassier Blasius Wizinger berichtete von einer ausgeglichenen Bilanz und einem gegenüber dem Vorjahr zurückgegangenen Überschuss. Verschiebungen in der Bilanz gehen nach seinen Worten auf den Erwerb des Gebäudes für die größere Tagespflege und auf höhere Abschreibungen zurück. Der Verwaltung zollte Wizinger Anerkennung für ein befriedigendes Ergebnis bei den Pflegesatzverhandlungen, dem Vorsitzenden für die bereitwillige Übernahme der Verantwortung und für energisches Vorantreiben der anstehenden Projekte. Die Finanzierung der laufenden Arbeit und der anstehenden Projekte – neben dem Ausbau der Tagespflege geht es unter anderem um zwei neue Seniorenwohnungen und um einen zusätzlichen Aufzug – sei gesichert, so der Kassier.

Die Berichte der Leiterinnen von Sozialstation und Altenheim gaben keinen Anlass zu Beanstandungen, wohl aber zum Bedauern darüber, dass angesichts der Auslastung nicht jede Bitte um Aufnahme ins Heim oder um häusliche beziehungsweise persönliche Hilfeleistung erfüllt werden könne. Im Bestreben, der Personalknappheit in den Pflegeberufen entgegenzuwirken, werden Schüler und Praktikanten aus der Liselotte-Nold-Schule, dem GkU und der Realschule Maria Stern aufgenommen. Beide Betriebszweige erreichten bei den einschlägigen Qualitäts-Audits Bestnoten. Beiderseits war herauszuhören, dass ein großer Teil der Leitungsaufgaben in der Erfüllung von gesetzgeberischen Vorgaben besteht.

Die Sozialstation St. Vinzenz betreute im Berichtszeitraum mit mehr als 41000 Arbeitsstunden 315 Kunden. Leiterin Ursula Guggeis stellte fest, dass die vielen Straßenbaustellen im Ries die Routenplanung für die Hausbesuche zu einer echten Herausforderung machen. Bei Nördlingens Oberbürgermeister Faul bedankte sie sich für die Parkplätze an der Stadtmauer. Mit Freude berichtete Guggeis, dass ihr Stellvertreter Martin Dischinger die Qualifikation zur Pflegedienstleitung erwerben konnte. Dazu waren 800 Stunden Weiterbildung erforderlich.

80 Prozent Frauen im Seniorenheim

Im Seniorenheim zählte Leiterin Angelika Schäfer 2018 durchschnittlich 108 Bewohner im Durchschnittsalter von circa 87 Jahren. Die durchschnittliche Verweildauer liegt bei rund 2,6 Jahren. Den größten Anteil der Bewohner machen mit rund 80 Prozent die Frauen aus. Fast 86 Prozent der Bewohner sind sogenannte Selbstzahler. Interessanterweise leben in der katholischen Einrichtung ein bisschen mehr Protestanten als Katholiken. Beim Pflegesatz müsse um jeden Cent gekämpft werden, berichtete Schäfer.

Für Verpflegung werde der Einrichtung von der Aufsichtsbehörde ein Betrag von 4,93 Euro pro Person zugestanden. „Ohne rastlosen persönlichen Einsatz aller Beschäftigten und das Engagement von ehrenamtlichen Hilfskräften geht es nicht“, sagte Leiterin Schäfer.

Stadtpfarrer Benjamin Beck räumte ein, dass er anfangs vor der Größe der Aufgabe des Vereinsvorsitzenden ein bisschen Respekt gehabt habe, aber die gute Zusammenarbeit, für die er sich bedankte, gebe ihm Rückhalt und Zuversicht.

