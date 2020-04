vor 27 Min.

Bauzaun verursacht Schaden in Nördlingen

Die Nördlinger Polizei musste am Montagnachmittag zu einem Unfall ausrücken. (Symbolbild)

Eine Windböe löste ein Element des Zaunes, das daraufhin gegen ein fahrendes Auto prallte.

In der Nördlinger Straße Vordere Gerbergasse hat sich am Montagnachmittag ein Element eines Bauzaunes durch eine Windböe gelöst. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 55-Jähriger gerade auf der Straße, als der Baustellenzaun gegen die Fahrerseite seines Autos flog. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Fahrer wurde den Ermittlern zufolge nicht verletzt. Der Bauzaun wurde vom Bauherren anschließend wieder ordnungsgemäß aufgestellt und gesichert. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen