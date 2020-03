18.03.2020

Bebauungsplan in Enkingen ärgert einige Anlieger

Plus In Enkingen soll ein neues Baugebiet entstehen. Kritisiert wird unter anderem die fehlende Bürgerbeteiligung und überdimensionierte Straßen.

Von Bernd Schied

Der Bebauungsplan für das neue Baugebiet „Kirchgewanne“ in Enkingen stößt bei den landwirtschaftlichen Anliegern auf wenig Begeisterung. Im Zuge des entsprechenden Verfahrens machten sie dies in Stellungnahmen an die Verwaltung deutlich, mit denen sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasste. Alle Bedenken wurden zwar zur Kenntnis genommen. Ein Entgegenkommen gab es jedoch seitens des Gremiums nicht.

Am meisten stört die Landwirte, dass sie beim Neubau der Haupterschließungsstraße zum Wohngebiet mit Beiträgen zur Kasse gebeten werden. Wie hoch diese sein werden, ist nach Angaben von Bürgermeister Erwin Seiler noch völlig offen. Es werde dafür eine eigene Beitragssatzung ausgearbeitet, kündigte er an. Straße überdimensioniert, keine Bürgerbeteiligung Weitere Kritikpunkte: Die Straße sei mit 4,50 Meter Breite plus einem Gehweg mit 1,50 Meter völlig überdimensioniert. Außerdem habe es im Vorfeld keine Bürgerbeteiligung gegeben. Als Alternative wurde der östliche Bereich des Dorfes vorgeschlagen, was die Kommune jedoch von Anfang an abgelehnt hatte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Rathauschef Seiler, der in Enkingen ursprünglich auf eine Innenentwicklung gesetzt hatte und lange Zeit bemüht war, an Grundstücke zu kommen, meinte gegenüber unserer Zeitung, er hätte gerne auf das neue Baugebiet verzichtet, „wenn mir jemand im Ortsinnern etwas verkauft hätte“. Da aber der Wunsch nach Bauplätzen bestehe, sei ihm letztlich nichts anderes übrig geblieben, als die bauliche Entwicklung im Westen Enkingens fortzuführen. Die Kommune will das Baugebiet in zwei Abschnitten erschließen. Je nach Nachfrage soll zunächst mit zehn bis 15 Plätzen begonnen werden. Insgesamt sind 25 Parzellen möglich. Seiler beziffert die Gesamtkosten für die kompletten Erschließungsarbeiten auf 1,5 Millionen Euro. Planer Joost Godts, der die Stellungnahmen der beteiligten Stellen vorgetragen hatte, wies darauf hin, dass 30 Bäume einer Streuobstwiese im Zuge der Erschließung des Bereiches zwar wegfielen, gleichzeitig aber in drei anderen Bereichen 90 neue hinzukämen. Bürgermeister Seiler gab noch bekannt, dass die Gemeinde aus eigener Initiative in jüngster Vergangenheit 120 Bäume auf Möttinger Flur vom Bauhof habe pflanzen lassen. „Damit leisten wir einen Beitrag zum 100000-Bäume-Programm des Landkreises“. Gleich zu Beginn der Sitzung hatte Seiler die Ist-Jahresrechnung von 2017 vorgestellt. Das Jahr habe mit einem Überschuss von 947000 Euro abgeschlossen. Grund für die gute Entwicklung der Finanzen seien hohe Steuereinnahmen vor allem im Bereich der Gewerbesteuer gewesen. Lesen Sie auch: Kommunalwahl 2020 in Möttingen: Alle Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

