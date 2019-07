00:33 Uhr

Bedenken wegen Innovations-Defizit

Das Technologie-Transfer-Zentrum der Hochschule Augsburg ist in Nördlingen angesiedelt. Auch in Donauwörth soll eines entstehen. So sollen Firmen profitieren

Von Martina Bachmann

Die Arbeitslosigkeit ist gering, die Lebensqualität hoch – der Landkreis schneidet in Vergleichen mit anderen Regionen in der Regel gut bis sehr gut ab. Nur beim Punkt Innovation gebe es meist ein Defizit, sagte Landrat Stefan Rößle in der vergangenen Sitzung des Kreistages.

Die Gründe: zu wenige Patentanmeldungen, zu wenig wissenschaftliche und betriebliche Forschungsarbeitsplätze. Um dies zu ändern, setzten sich Politiker aus dem Landkreis in der Vergangenheit dafür ein, dass Technologie-Transfer-Zentren (TTZ) der Hochschule Augsburg in der Region angesiedelt werden.

Das in Nördlingen gibt es bereits seit 2011, es sollte jetzt erweitert werden. In Donauwörth sollte ein neues TTZ entstehen. Doch im Etat des Freistaates – er kommt für Personal und Ausstattung auf – war plötzlich kein Geld mehr für die beiden Projekte vorhanden. Intensive Gespräche, so heißt es, waren nötig, jetzt fließen zunächst einmal aus der sogenannten Fraktionsreserve der CSU 500000 Euro für das neue TTZ in Donauwörth und die Erweiterung in Nördlingen in den Kreis.

Was damit und mit einer möglichen späteren Unterstützung des Freistaates erreicht werden soll, darüber referierten Professor Florian Kerber (Nördlingen) und Professor Björn Häckel (Donauwörth) im Kreistag. Ganz vereinfacht gesagt geht es bei den Forschungsprojekten um die Frage, welche Möglichkeiten und Gefahren sich für Unternehmen im digitalen Zeitalter ergeben. In Nördlingen wird in Kooperation mit Unternehmen der Bereich Hardware untersucht.

Ein Beispiel: Wie können Roboter und Menschen gemeinsam arbeiten? Wie kann künstliche Intelligenz für die Produktion genutzt werden? In Donauwörth dagegen geht es um den Bereich Software.

Unternehmen sammeln zahlreiche Daten – doch welche Algorithmen sind notwendig, damit die auch tatsächlich einen Nutzen für die Firmen haben? Wie können Prozesse so gesteuert werden, dass eine individuelle Produktion für die Kunden möglich ist? Neben den Forschungsprojekten will sich das TTZ Donauwörth auch in der Weiterbildung und in der Existenzförderung engagieren.

Das TTZ Nördlingen ist am TCW angesiedelt, dem Technologie Centrum Westbayern – genauso wie das Hochschulzentrum Donau-Ries. Dort wiederum studieren derzeit 38 Personen in Teilzeit.

TCW-Geschäftsführer Josef Wolf präsentierte in der Sitzung des Kreistages – genauso wie in der Sitzung des Nördlinger Stadtrates zuvor – seinen aktuellen Sachstandsbericht. Für das kommende Studienjahr hätten sich bereits 14 Interessenten fest angemeldet, vier seien aus dem Landkreis Dillingen.

Rund 30 Firmen, auch aus Franken, hätten bereits ihr Interesse bekundet, ebenfalls Studenten zu schicken.

Themen Folgen