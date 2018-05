vor 21 Min.

Behörden im Landkreis: Kreuze zur Begrüßung

In Gerichtssälen hängen Kreuze schon länger, wie hier im Amtsgericht Nördlingen. Nun soll auch bald eines im Eingangsbereich folgen.

Der Vorstoß von Ministerpräsident Markus Söder sorgt bayernweit für große Diskussionen. Amtsleiter aus der Region sehen das differenziert.

Von julian würzer und Daniel Dollinger

Gut sichtbar im Eingangsbereich soll ab dem 1. Juni in allen staatlichen Behörden in Bayern ein Kreuz hängen. Mit diesem Vorstoß hat der neue Ministerpräsident Markus Söder für ordentlich Wirbel und Diskussionen gesorgt. Dabei sieht er das Kreuz nicht als Zeichen einer Religion und im Aufhängen auch keinen Verstoß gegen das Neutralitätsgebot, sondern hält es vielmehr für einen Ausdruck der „geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns“. Von kirchlicher Seite wurde Söder deutlich kritisiert. Kardinal Reinhard Marx sprach von einer „Spaltung und Unruhe“, die dadurch entstehen würde. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm, mahnte, dass das Kreuz auch mit Leben gefüllt werden müsse. Die beiden Dekane in Nördlingen und Wallerstein waren gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Im Moment hängt noch kein Kreuz in den Räumlichkeiten des Nördlinger Finanzamtes. Leiter Konrad Weiß will mit dem Aufhängen noch abwarten. „Einerseits haben wir bisher noch keine schriftliche Anordnung bekommen, andererseits macht es wohl auch einfach aus praktischen Gründen Sinn abzuwarten“, sagt er. So können beispielsweise Sammelbestellungen aufgegeben werden. Die mögliche Vorschrift akzeptiert Weiß. „Es ist eine Entscheidung des Kabinetts und keine Frage der persönlichen Befindlichkeiten“, sagt der Leiter des Finanzamtes.

Im Staatlichen Bauamt in Augsburg, das auch eine Außenstelle in Nördlingen betreibt, ist man da bereits einen Schritt weiter. „Wir sind gerade dabei, für unsere Einrichtungen Kreuze zu beschaffen“, teilt Behördenleiter Ulrich Blickle mit. „Ich kann die Entscheidung des Ministerpräsidenten ein Stück weit nachvollziehen, wirklich gebraucht haben wir das Kreuz bisher aber auch nicht“, sagt Blickle.

Im Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasium hingegen hängen schon lange Kreuze im Eingangsbereich und in den einzelnen Klassenzimmern. Der Schulleiter Günther Schmalisch erklärt: „Im Eingangsbereich hängen auch viele Figuren darunter, es solle einfach die Gemeinschaft der Schule symbolisieren. Außerdem verwenden wir das Kreuz zu Schulgottesdiensten.“

Für Oettingens Bürgermeisterin Petra Wagner gehört das Kreuz und der damit verbundene christliche Glaube zum Alltag. „Ich gehe gerne in die Kirche“, sagt sie. Generell sieht sie sich nicht mit großen Problemen konfrontiert, sollte ein Kreuz schon bald den Eingangsbereich des Rathauses schmücken. „Auf dem Land ist da vielleicht noch eine größere Verbundenheit, als in einer großen Stadt.“

Noch nicht reagiert auf die kommende Verordnung hat derweil das Amtsgericht in Nördlingen. Auch, weil noch keine offizielle Anordnung da ist. Dieter Hubel, der die dortige Justizbehörde seit rund drei Monaten leitet, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „In unseren Gerichtssälen hängen schon länger Kreuze.“ Weitere, wie von Söder gewünscht, beispielsweise im Eingangsbereich, seien aktuell noch nicht vorhanden, da werde man auf Weisungen warten. In den jeweiligen Gerichtssälen können die Vorsitzenden Richter je nach Einzelfall und Antrag entscheiden, ob das Kruzifix abgenommen oder verhüllt wird. „Das liegt in deren Hand“, erklärt Hubel. „Persönlich möchte ich mich nicht äußern“, sagt der Leiter.

In einzelnen Büroräumen sind im Landratsamt Donau-Ries bereits Kreuze angebracht. So hängt bereits seit Jahren im Amtszimmer von Landrat Stefan Rößle eines. Der kann die Entscheidung von Markus Söder verstehen und heißt sie gut. „Das Kreuz ist ein Symbol der christlichen Werte unserer Kultur, das auch in der Öffentlichkeit dargestellt werden darf“, teilt er auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Weiteren Handlungsbedarf sieht man im Landratsamt aktuell noch nicht.

Themen Folgen