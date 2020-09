vor 48 Min.

Beim Treibstofftransport in Russland schwer verletzt

Das Leben des Nördlingers Karl Burger zeigt die Kriegsfolgen für einen Soldaten im Zweiten Weltkrieg

Von Pauline Herrle

Der Wehrpass von Karl Burger dokumentiert seine „im Kriege mitgemachten „Gefechte, Schlachten und Unternehmungen“ von Beginn an. Bereits junge Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg zur Armee berufen und mussten für ihr Vaterland kämpfen, so auch Karl Burger bei seinem ersten Einsatz mit 26 Jahren. Die Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ von Andrea Kugler im Stadtmuseum Nördlingen zeigt 13 Jahre Nationalsozialismus mit passenden Biografien aus dem Ries auf. Wie berichtet begleiten die Rieser Nachrichten diese Ausstellung mit der Artikel-Serie „Rieser Biografien aus dem Dritten Reich“. Diesmal geht es um Karl Burger.

Jürgen Wieser berichtete der Museumsleiterin Andrea Kugler die Geschichte seines Stiefvaters. Karl Burger war der älteste Sohn des Landwirts Gabriel Burger aus Baldingen. Er absolvierte eine Ausbildung im Pionierbataillon in Ingolstadt, bevor er bei Beginn des Zweiten Weltkriegs am 4. September 1939 am Vorstoß auf Warschau und bei der Schlacht an der Bzura teilnahm. Darauf folgten weitere Kämpfe mit dem Brückenbau-Bataillon. Bereits am 10. Mai 1940 ging es für Karl Burger mit dem Durchbruch zum Ärmelkanal, der Schlacht in Flandern und Artois und Kämpfen an der Marne weiter, zeigt der Wehrpass auf.

Danach wurde Karl Burger Soldat in der 22. Panzer-Armee, die in Russland neu aufgestellt wurde. Es folgten weitere Verfolgungskämpfe und Schlachten. Die 22. Panzer-Armee gehörte zwar nicht zu den eingeschlossenen in Stalingrad, aber der russische Einbruch in die Front erfolgte zwischen Kletskaja und Serafinowitsch am 21. November 1942, schildert Wieser.

Als Lkw-Spritfahrer im Jahr 1943 erlitt Karl Burger einen Lungensteckschuss. Bis zur mehrmonatigen Behandlung im Lazarett in Heidelberg musste der Schwerverletzte erst aus Russland herausgebracht werden. In Heidelberg soll sich dann eine Krankenschwester monatelang um ihn gekümmert haben, da sonst niemand da war, schreibt Jürgen Wieser.

Im Juni 1944 wurde der Unteroffizier Karl Burger aus dem Wehrdienst entlassen. Er hatte aufgrund der schweren Verletzungen, der Witterungsverhältnisse und der hygienischen Verhältnisse in Russland zusätzlich Tuberkulose bekommen. Nach dem Lazarettaufenthalt in Heidelberg fand Karl Burger ein Zimmer in Fürth, dabei lernte er seine Frau in Nürnberg kennen.

Nach dem Bescheid des Versorgungsamtes gab es 1964 für Karl Burger als Berufsschadensausgleich monatlich 42 D-Mark, da er als landwirtschaftlicher Arbeiter galt. Erst ab 1964 wurde der Berufsschadensausgleich auf 259 und später auf 281 D-Mark erhöht, weil Karl Burger als Erbe des landwirtschaftlichen Anwesens anerkannt wurde, so Wieser.

Erst 1966 kehrte er in seine alte Heimat Nördlingen-Baldingen zurück und bezog dort ein neues Haus.

Doch dieses Glück durfte er nicht lange genießen. Im Jahr darauf verstarb Karl Burger an den schweren Kriegsfolgen im Beisein seiner Frau. Sein Wunsch sei es gewesen, seinen Vater und seine Neffen zu versorgen und zu unterstützen, was seine Frau ihm nach dem Tod erfüllte, erzählt Jürgen Wieser.

Die aktuelle Ausstellung „13 Jahre – 13 Dinge“ ist im Nördlinger Stadtmuseum dienstags bis sonntags von 13.30 bis 16.30 Uhr zu sehen.

Themen folgen