11.02.2020

Bequemer sitzen in der Mehrzweckhalle

Eine Anregung aus der Bürgerversammlung wird in Wallerstein umgesetzt

Von Bernd Schied

Damit die Besucher von länger dauernden Veranstaltungen in der Wallersteiner Mehrzweckhalle bequemer als bisher sitzen können, lässt die Gemeinde 300 der insgesamt 600 Stühle mit einem festen Polster versehen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat mehrheitlich in seiner letzten Sitzung. Die Anregung dafür stammt vom Vorsitzenden der örtlichen Theatergruppe, Ralf Jaumann, bei der jüngsten Bürgerversammlung (wir berichteten).

Die Hälfte der Gesamtbestuhlung würde wohl ausreichen, weil selten mehr benötigt würde, sagte Bürgermeister Joseph Mayer. Die Kosten für die Polsterung bezifferte er auf rund 20 Euro netto pro Stuhl. Die Theatergruppe will Mayer darum bitten, sich finanziell daran zu beteiligen. Die Stühle seien nach Angaben einer Fachfirma noch in einem so guten Zustand, dass sich eine Polsterung noch lohne, so der Bürgermeister. Sie könnten trotz der neuen Auflage auch weiterhin übereinander gestapelt werden.

Weil das Landratsamt die Gemeinde aufgefordert hat, die alte Deponie bei der Fischmühle an der B 25 auf Höhe der Abzweigung nach Birkhausen auf Altlasten zu untersuchen, haben die Gemeinderäte einen entsprechenden Auftrag an das Sachverständigenbüro Aleis aus Nürnberg zum Angebotspreis von 16043,58 Euro für eine Teiluntersuchung vergeben. Diese werde letztlich ergeben, ob etwas zu machen sei und wenn ja, was konkret, so Joseph Mayer. Mit möglichen weiteren Schritten müsse sich dann der Gemeinderat zu gegebener Zeit befassen.

