Beratungen über Sendemast in Ehingen fortgesetzt

Plus Der Ehinger Gemeinderat berät ohne Publikum über den Standort des Mastes. Der neue Sachverständige der Telekom sagt, dass man auch ohne die Gemeinde handeln werde.

Bürgermeister Erhard Michel hatte eigens den großen Konferenztisch zur Seite geschoben und die Räte gebeten, zusammenzurücken, damit dem erwarteten Publikumsansturm zur Beratung über den Mobilfunkstandort in Ehingen Raum gegeben werden könne. Und dann die Überraschung: Kein einziger Ehinger Bürger erschien, um die Ausführungen des neuen Sachverständigen der Telekom, Wilhelm Kielmann, zu verfolgen. Eine Sache steht für das Nordries schon jetzt fest.

Die beiden vorherigen Veranstaltungen in der Gemeindekanzlei und im Gasthaus Fuchs waren jeweils voll gewesen. Im vergangenen Jahr herrschte in der Gemeinderatssitzung zum Thema Mobilfunkmast drangvolle Enge. Bürgermeister Michel fand das mangelnde Interesse der Bürgerschaft sehr schade („Wir haben versprochen, die Bürger mitzunehmen“), der Vertreter der Telekom empfahl, das Ganze positiv zu sehen: „Die Ehinger Bürgerschaft hat eben vollstes Vertrauen in ihren Gemeinderat.“ So waren die einzigen „Externen“ die Oettinger Bürgermeisterin Petra Wagner, einer ihrer Verwaltungsbeamten und zwei Vertreter aus dem Oettinger Stadtrat.

Schließlich ging es um die bestmögliche Abdeckung nicht nur von Ehingen und Belzheim, sondern auch der Oettinger Stadtteile Erlbach und Niederhofen. Wilhelm Kielmann erläuterte nochmals die Dringlichkeit einer Entscheidung, er sagte: „Wir müssen ein Datenwachstum von jährlich 60 Prozent bewältigen.“

Sendemast in Ehingen am Ries: Diese Standort-Alternativen gibt es

Kielmann legte, wie schon sein Vorgänger, die möglichen Strahlenbelastungen im Verhältnis zur Leistung dar und stellte schließlich drei Standort-Alternativen vor, die aus der Sicht der Fachleute praktikabel sind: Zum einen der schon immer diskutierte Standort am Leibuck (Masthöhe 40 Meter), einen weiteren Standort östlich am Ehinger Wasserbehälter beziehungsweise Holzplatz (Masthöhe 40 Meter) plus eine kombinierte Variante, nämlich Holzplatz plus einen zusätzlichen 30-Meter-Mast am Sportheim in Niederhofen.

Diese letzte Variante würde die optimale Netzabdeckung aller betreffenden Gemeinden garantieren. Der Nachteil: Den Mast in Niederhofen würde nicht die Telekom errichten (und bezahlen), sondern diesen müssten die Gemeinden beziehungsweise der Staat im Rahmen des bayerischen Mobilfunkpaktes finanziell stemmen. Kosten von etwa 20000 Euro kämen auf die Gemeinden zu. Die jeweiligen Varianten und die daraus resultierenden Ergebnisse illustrierte Wilhelm Kielmann mit deutlichen Simulationsgrafiken. Zahlreiche Nachfragen der Räte wurden anschließend intensiv besprochen und man einigte sich darauf, bei der nächsten Sitzung den endgültigen Standort entscheiden zu wollen. Falls dies so sein sollte, stellte der Telekom-Vertreter eine Bauzeit von etwa einem Jahr in Aussicht. Noch einmal wies er allerdings darauf hin, dass die Masten auf jeden Fall kommen würden: „Wenn nicht, wie besprochen, mit Gemeindebeteiligung, dann suchen und finden wir private Standorte.“

Die Diskussion nahm einen solch breiten Raum bei der Sitzung ein, dass das Thema „Winterdienst und Versicherungsfall“ nur noch am Rand behandelt wurde. Ergebnis: Der gemeindliche Räumdienst werde keinerlei Risiken eingehen. Wenn weiterhin parkende Fahrzeuge die Wege behindern, gebe es keine Räumung.

Die Räte verabschiedeten diesen Beschluss einstimmig. Bürgermeister Erhard Michel appellierte daraufhin nochmals an die Vernunft der Anwohner und bat die Betroffenen, doch Rücksicht auf die Allgemeinheit zu nehmen.

