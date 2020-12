10:46 Uhr

Beschädigung des Rudelstetter Sportplatzes

Ein Unbekannter fährt mit seinem Fahrzeug über den Sportplatz in Rudelstetten und beschädigt den Rasen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, ist bereits in der Zeit zwischen Mittwoch, 2. Dezember, 18 Uhr und Donnerstag. 3. Dezember, 15 Uhr, der Sportplatz in Rudelstetten beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter fuhr laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug auf dem Spielfeld, sodass die Grasnarbe auf rund 50 Quadratmetern beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Nördlingen unter 09081/29560 zu richten. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen