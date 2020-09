vor 17 Min.

Beschwingter Auftritt: "A Glezele Vayn" im Reimlinger Konzertstadel

Plus „A Glezele Vayn“ treten im Reimlinger Konzertstadel auf. Ein "kurzweiliger und unterhaltsamer Abend", meint unser Autor Toni Kutscherauer.

Von Toni Kutscherauer

Machen, was möglich ist – so dürfte das Motto vieler Veranstalter in Corona-Zeiten lauten. Keinesfalls entmutigen lässt sich das Kulturforum Nördlingen, das für den Herbst ein ambitioniertes Programm mit gleich fünf Veranstaltungen aufgelegt hat. Zum Auftakt begrüßte der Vorsitzende Hartmut Betz das Quartett „A Glezele Vayn“ im Konzertstadel Reimlingen, das einen beschwingten Mix aus Klezmer, Balkan und Alpenländischer Musik präsentierte.

Nach dem abtastenden Intro „Old Sher“ und dem zunehmend lebhafter werdenden „Nikolaever“ erhalten die Zuschauer von Bandleader Achim Rinderle eine launig vorgetragene „Hilfestellung“ bei der Zuordnung der musikalischen Stilrichtung. Trägt nämlich der Klarinettist einen schwarzen jüdischen Hut, wird Klezmer gespielt, während es sich bei der Pelzmütze („im Stil mongolischer Scherenschleifer“) auf dem Kopf um Balkan-Sound handelt. Ziert wiederum ein Sepplhut das Haupt des Musikers, so ist man bei alpenländischer Musik angelangt.

A Glezele Vayn in Reimlingen: Exzellente Virtuosen ihres Fachs

Zwischen den Stücken verabreicht Achim Rinderle Kostproben aus seinem kleinen Gedichtband, in dem er selbst verfasste Texte gesammelt hat, die an Joachim Ringelnatz und Heinz Erhardt erinnern („So ist’s mit dem Gestöhn – mal ist es Schmerz, mal ist es schön“). In der Folge gibt es mit „Eviva“, „Struppel“, „Cocek“ und „Ako Umram“ typische Lieder der verschiedenen Styles, ehe es mit einer „Alten moldawischen Suite“ in die Pause geht.

Es sind vier handverlesene und über mehrere Länder verstreute Musiker, die sich zu den Live-Acts ihrer Band treffen. Der Allgäuer Achim Rinderle beherrscht neben seinem „verhassten“ Hauptinstrument Klarinette noch die Bassklarinette sowie diverse Flöten, Tröten und Maultrommeln. Auch Szilvia Csaranko (Akkordeon) und Michael Tuttle (Kontrabass) erweisen sich als exzellente Virtuosen ihres Fachs. Jakobus Thiel brilliert an der Gitarre sowie an diversen Percussion-Instrumenten wie Poyk, Tambourin und Darbuka.

Vor allem ist dem Quartett mit jeder Geste, mit jedem Blickkontakt der pure Spaß am Auftritt und die unverstellte Freude am gemeinsamen Spiel anzusehen. Dies überträgt sich auf die Besucher, die auch im zweiten Teil ihre Freude an den abwechslungsreichen Darbietungen haben. Bei „Horach“ gibt es ein Wechselspiel zwischen Klarinette und Kontrabass und bei „Mai Nai“ kommen Kindertröten und Pfeifchen zum Einsatz. „Gankino“ wiederum ist ein „jiddisches Lied mit einem Allgäuer Text, dessen Musik in die Karibik verlegt“ wurde.

Mit einem Potpourri alpenländischer Volksweisen und einem Klatschwettbewerb mit dem Publikum zu einem chassidischen Niggun geht ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend mit „A Glezele Vayn“ im Konzertstadel zu Ende. Dass nur 40 Besucher zugelassen waren, tat der Stimmung keinen Abbruch. Zwei Zugaben können sich die begeisterten Besucher noch erklatschen, ehe vier großartige Musiker mit viel Beifall verabschiedet werden.

