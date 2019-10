vor 56 Min.

Besitzer von Fahrradanhänger gesucht

Passantin bringt das Gefährt zur Polizei.

Die Polizei sucht den Besitzer eines Fahrradanhängers. Der stand unverschlossener am Sonntagmittag im Parkhaus am Bahnhof in der Bürgermeister-Reiger-Straße. Das dreirädrige Gefährt in einer sogenannten „Flecktarnfarben-Optik“ wurde von einer Passantin zur Dienststelle gebracht, um einen Diebstahl letztendlich zu verhindern. Der rechtmäßige Eigentümer soll sich mit der Polizei Nördlingen, Telefon 09081/2956-0, umgehend in Verbindung setzen. (pm)

Themen folgen