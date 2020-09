vor 56 Min.

Bestätigter Covid-19-Fall an Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen

Am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium ist ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Daher habe das Gesundheitsamt umfassende Testungen in die Wege geleitet.

Bis die Ermittlungen abgeschlossen seien, müssen sich die Schüler des gleichen Klassenverbands in Quarantäne begeben. Weitere Individualkontakte werden derzeit noch ermittelt, heißt es. (pm)

