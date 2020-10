Besucher der Krone-Sondersitzung in Oettingen müssen sich anmelden

vor 33 Min.

In einer Sondersitzung in Oettingen wird es um die Reaktivierung des Hotels Krone gehen.

Die Reaktivierung des Hotels in Oettingen ist Thema der Sitzung. Wie eine Anmeldung möglich ist.

In einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt Oettingen wird über die in Kürze stattfindende Sondersitzung des Stadtrates informiert. Diese findet am Donnerstag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr in der Grund- und Mittelschule Oettingen statt. Besprochen werden soll unter anderem der aktuelle Stand des Projektes „Reaktivierung Hotel Krone“ sowie Auftragsvergaben, die dieses Projekt betreffen. Bei der Veranstaltung gelten die aktuell gültigen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen.

Aufgrund der derzeit gültigen Hygieneauflagen ist eine Voranmeldung zwingend erforderlich. Die Teilnehmer der Informationsveranstaltung werden gebeten, sich telefonisch unter 09082/70912 bzw. -19 oder per E-Mail unter der Adresse stadt@oettingen.de unter Angabe der Anschrift sowie der Kontaktdaten anzumelden. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Der Mundschutz darf am Sitzplatz abgenommen werden. Die Stadt behält es sich beim Überschreiten der zulässigen Personenzahl vor, den Zugang zur Veranstaltung zu reglementieren. (pm)

