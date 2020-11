vor 18 Min.

Betrüger an Kasse in Wassertrüdingen: 1000 Euro fehlen

Ein Mann lässt an einer Kasse Geld wechseln und betrügt dabei den Kassierer. Auch ein Komplize soll laut Polizei eine Rolle gespielt haben.

Ein Wechselfallenbetrug, der sich bereits am vergangenen Samstag in Wassertrüdingen in einem Einkaufsmarkt in der Oettinger Straße ereignet hatte, ist jetzt zur Anzeige gekommen. Gegen 18.50 Uhr kamen laut Polizeibericht zwei Männer an die Kasse des Einkaufsmarktes.

Einer der Männer wollte fünf Einhundert-Euro-Scheine vom Kassier gewechselt haben. Der unbekannte Täter, der nach Polizeiangaben schlecht deutsch gesprochen hat, betrog im weiteren Verlauf durch geschicktes Hantieren mit den Geldscheinen den Kassierer. Ein zweiter Täter stand etwas hinter dem Geschehen. Er verhinderte offensichtlich, dass sich Kunden somit der Kasse nähern konnten.

Die etwa 20 bis 30 Jahre alten Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Täter trug eine dunkelbeige Steppjacke, Jeans und eine schwarze Wollmütze. Er hatte eine normale Figur. Der zweite Täter war vollständig schwarz gekleidet (Kapuzenanorak, Jeans und Baseballmütze) und von kräftiger Statur. Bei Abrechnung der Kasse fehlten mehr als 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den beiden beschriebenen Tätern machen können, sollen sich mit der Polizei Dinkelsbühl unter Telefon 09851/57190 melden. (pm)

