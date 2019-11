Betrüger erzählt am Telefon die Zettel-Geschichte

Polizei Nördlingen warnt davor, Angaben zu machen.

Wieder einmal haben Betrüger eine Frau in der Region angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Dieses Mal gaben sie folgende Geschichte zum Besten, wie die Polizeiinspektion Nördlingen mitteilt: Die Polizei habe Einbrecher festgenommen. Die hätten einen Zettel dabei gehabt, auf dem auch der Name der Frau stand. Danach fragte der Anrufer nach Wertsachen im Haus. Die PI Nördlingen warnt davor, Angaben zu machen. In Einzelfällen seien tatsächlich schon Betrüger erschienen, um die Wertsachen zu ergaunern. (pm)