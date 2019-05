10:22 Uhr

Betrüger fordern hohe Summen am Telefon

Gleich fünf Bürger aus Wallerstein werden am Donnerstag angerufen.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen im Ries. Wie die Beamten der Inspektion Nördlingen berichten, wurden am Donnerstag gleich fünf Bürger aus Wallerstein angerufen. Der Anrufer bat um enorme Geldbeträge, teilweise wurden bis zu 110000 Euro eingefordert. Wieder versuchten die Täter, das Vertrauen der Bürger zu missbrauchen, indem man sich als Verwandter oder Nachbar ausgab, der plötzlich angeblich in finanzielle Not geraten sei. Alle Angerufenen reagierten vorbildlich, beendeten das Gespräch und die Täter gingen leer aus, so die Polizei weiter. (pm)

Besonders übel ging dieser Fall aus: Fünfstellige Summe weg: Polizei warnt vor Betrügern

Themen Folgen