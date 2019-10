vor 39 Min.

Betrüger rufen Senioren im Ries an

Die Anrufer wollen wissen, ob ihre Gesprächspartner Wertgegenstände im Haus haben.

Betrüger haben sich bei Anrufen im Ries als Polizeibeamte ausgegeben. Insgesamt vier solcher Telefonate mussten die Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen am Mittwoch aufnehmen. Die Täter teilten ihren überwiegend älteren Gesprächspartnern mit, dass in der Nachbarschaft der Angerufenen offenbar Einbrüche und Diebstähle stattgefunden hätten und der Angerufene das nächste Ziel eines Diebstahles oder Einbruches wäre. Dann fragten die Unbekannten nach Wertgegenständen im Haus, so die Polizei. Alle Angerufenen beendeten die Gespräche, ohne Auskünfte zu geben. Diese Betrugsmasche wird seit längerer Zeit praktiziert. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet die Bevölkerung, im Zweifelsfall bei der Polizei zurückzurufen, Telefon 09081/29560. (pm)

