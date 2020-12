vor 33 Min.

Betrunkene Autofahrerin kommt bei Auhausen von der Straße ab

Zwischen Auhausen und Oettingen ist es am Sonntagabend zu einem Autounfall gekommen.

Eine 39-Jährige verursacht auf der Staatsstraße zwischen Auhausen und Oettingen einen Autounfall. Ein anschließender Alkoholtest zeigt, warum.

Eine 39-jährige Autofahrerin hat am Sonntagabend auf der Staatsstraße bei Auhausen einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, kam die Frau zwischen Auhausen und Oettingen in einer lang gezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam schließlich auf dem Rad- und Gehweg zum Stehen. Den eingesetzten Beamten vor Ort wurde die Unfallursache schnell klar: Die 39-Jährige hatte einen Alkoholwert von rund 1,7 Promille. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen