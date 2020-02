06.02.2020

Betrunkene verursacht Crash am Bahnübergang, als Zug kommt

Die Frau fuhr zwischen Oettingen und Megesheim auf ein anderes Auto auf. Das stand bei Hainsfarth am Bahnübergang, weil ein Zug kam. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Am Bahnübergang zwischen Oettingen und Megesheim soll eine alkoholisierte Fahrerin einen Unfall verursacht haben. Die Frau fuhr nach Angaben der Polizei auf ein Auto mit Anhänger auf, das wegen des Schienenverkehrs am dortigen Bahnübergang halten musste. Durch die Wucht des Aufpralls verbog es an dem Pkw-Anhänger sogar die Deichsel. An dem Gespann entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro.

Der auffahrende Pkw wurde ebenfalls total beschädigt. An ihm entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Da die Verursacherin deutlich nach Alkohol gerochen haben und einen Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gehabt haben soll, wurde der Führerschein sichergestellt.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. RN

