Betrunkener Autofahrer rennt bei Verkehrskontrolle weg

Ein 43-jähriger Autofahrer wird von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten stellen fest, dass der Mann stark alkoholisiert ist. Der Autofahrer versucht zu fliehen.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist bei einer Verkehrskontrolle von den Beamten in Nördlingen davon gesprintet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 43-Jährige am Dienstagvormittag in der Sonnenstraße von einer Streife kontrolliert. Die Polizisten stellten fest, dass der Autofahrer reichlich Alkohol konsumiert hatte und erklärtem ihm die weiteren Maßnahmen.

Polizei Nördlingen: Alkoholtest ergibt eine Wert von über 1,7 Promille

Der 43-Jährige sprintete daraufhin los und versuchte zu flüchten. Er wurde nach mehreren Metern von den Beamten ergriffen und auf die Dienstelle gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste anschließend seinen Führerschein abgeben und erhielt eine Strafanzeige. (pm)

