Betrunkener Fahrer rammt Brückengeländer: Ist er genug gestraft?

Plus Bemühungen um Strafmilderung nach Alkoholfahrt mit Unfall. Der Angeklagte soll nach schweren Verletzungen und Führerscheinentzug nicht noch berufliche Konsequenzen tragen.

Den 28. Juli 2019 wird ein heute 31-jähriger Nördlinger wohl sein ganzes Leben lang nicht vergessen: Er rammte nachts mit 1,7 Promille Alkohol im Blut das Geländer der Brücke zwischen Klosterzimmern und Nördlingen. Dabei bohrte sich eine Metallstange direkt neben ihm so weit ins Fahrzeug, dass sie hinten wieder heraus kam – es fehlten also nur Zentimeter, und sie hätte den Fahrer, der zum Glück alleine im Wagen saß, aufgespießt.

Doch es kam auch so schon schlimm genug für ihn: Das Auto stürzte die steile Uferböschung in den Bach hinunter, der 31-Jährige wurde dabei schwer verletzt, erlitt Brüche am Kopf und am Arm, musste zweimal operiert werden. Das Auto mit einem Wert von 40000 Euro hatte Totalschaden, der Mann wurde per Strafbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 70 Euro, also 4900 Euro verurteilt. Außerdem wurde eine Fahrerlaubnis-Sperre von elf Monaten verhängt, zwei Monate vor dem Schuldspruch war der Führerschein bereits eingezogen worden, so dass sich der Entzug auf insgesamt 13 Monate summierte. Und genau wegen dieser langen Zeit erhob der Angeklagte Einspruch gegen den schriftlichen Strafbefehl. Seine Rechtsanwältin Veronika Thum stellte in der Verhandlung am Nördlinger Amtsgericht unter dem Vorsitz von Richterin Katrin Wegele in dieser Woche klar, dass sich der Einspruch alleine auf die Dauer des Führerscheinentzuges beschränke; die Geldstrafe werde akzeptiert und auch an der Schuldfrage wolle ihr Mandant nicht rütteln. Aber vor dem Hintergrund der schweren Verletzungen und den großen finanziellen Einbußen ihres Mandanten sah sie es als unangemessen hart an, dass er durch den langen Führerscheinentzug auch noch berufliche Nachteile auf sich nehmen muss, zumal er gerade eine spezielle fachliche Weiterbildung absolviere. Sie argumentierte, dass in anderen Fällen das Strafmaß wohl gerechtfertigt wäre, man aber jeden Fall individuell betrachten solle.

Ihr Mandant sei bis dato ein in strafrechtlicher Hinsicht völlig unbeschriebenes Blatt: „Das war sein erster alkoholisierter Tag und es wird auch sein letzter sein“, versicherte sie. Er betreibe derzeit einen großen Aufwand an Wiedergutmachung, habe sich zu einem psychologischen Vorbereitungskurs zur erneuten Fahrerlaubnis angemeldet, nehme an einem Abstinenzprogramm teil und habe sich freiwillig regelmäßigem Urinscreening unterzogen. Er stelle definitiv keine erneute Gefahr für den Straßenverkehr dar und weise eine sehr günstige Sozialprognose auf.

Der Staatsanwalt redet dem Angeklagten ins Gewissen

Staatsanwalt Johannes Pausch räumte ein, dass der Unfall für den Beklagten zweifellos ein „erschütterndes Erlebnis“ darstellt und sein Nachverhalten anerkennenswert sei. Gleichwohl liege die Strafe bereits am untersten Rand der möglichen Zumessung: „Jeder Alkoholwert über 1,1 Promille ist bedenklich und mit 1,7 Promille waren sie massiv betrunken“, redete er dem 31-jährigen ins Gewissen. Schließlich habe der Unfall einen Einsatz mit Dutzenden von Feuerwehrleuten notwendig gemacht.

Richterin Wegele schloss sich dieser Argumentation an: „Ich sehe beim Strafmaß nicht viel Spielraum.“ Staatsanwalt Pausch erklärte weiter, er wolle durchaus signalisieren, dass die Bemühungen des 31-Jährigen unter Umständen gewürdigt werden können, aber dafür sei auf jeden Fall ein erfolgreicher Abschluss der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) erforderlich.

Nach kurzer Beratung zwischen Rechtsanwältin und ihrem Mandanten zog dieser seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Wenn die Maßnahmen, die er gerade durchläuft, abgeschlossen sind, wolle man weitersehen.

