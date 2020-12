vor 33 Min.

Betrunkener Radfahrer hält sich nicht an Ausgangssperre

Die Nördlinger Polizei hat am späten Sonntagabend einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Ein 48-Jähriger fällt der Polizei am Sonntagabend auf, weil er mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fährt. Ihn erwarten nun gleich zwei Anzeigen.

Am Sonntagabend zwischen 21 und 22 Uhr haben Polizisten an der Wemdinger Straße einen Radfahrer kontrolliert, der in Schlangenlinien auf der Straße gefahren ist. Wie die Beamten berichten, fuhr der 48-Jährige beim Anhalteversuch gegen den Bordstein und fiel vom Rad. Er blieb dabei unverletzt. Ein Alkotest bei ihm ergab mehr als zwei Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet zudem eine weitere Anzeige, weil er ohne triftigen Grund nach 21 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs war. RN

