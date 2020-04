09:55 Uhr

Betrunkener greift Frau im Rollstuhl an

Der Mann soll sich geweigert haben zu gehen. Die Polizei musste eingreifen, der 32-Jährige ging auch auf die Beamten los.

Bei der Polizei in Nördlingen ist am späten Montagnachmittag eine Mitteilung eingegangen, nachdem ein Mann eine im Rollstuhl sitzende Frau schlagen würde. Wie die Ermittler berichten, trafen sie den 32-Jährigen völlig betrunken in der Wohnung der Frau an. Sie forderten den Mann auf, die Wohnung zu verlassen, was dieser verweigert haben soll. Vielmehr soll er mit erhobenen Händen auf die Polizisten zu gerannt sein, sie bedroht und mehrfach beleidigt haben, heißt es weiter. Der 32-Jährige wurde anschließend in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Die Frau musste nicht ärztlich versorgt werden und von den eingesetzten Beamten wurde niemand verletzt. Der 32-Jährige erhält nun diverse Strafanzeigen. RN

