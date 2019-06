08:49 Uhr

Betrunkener griff Polizeibeamte an

Polizisten wurden leicht verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollte ein 73-jähriger Mann, stark alkoholisiert nicht in seine Wohnung gehen. Nachdem die Polizei durch die Familienangehörigen gerufen wurde, half sie ihm, dass er in sein Bett kommt. Als er ins Bett gelegt wurde, trat er plötzlich nach den beiden Polizeibeamten mit Füßen und Händen und verletzte diese leicht. Zudem drohte er Ihnen und beleidigte sie massiv. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. (pm)

