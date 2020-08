vor 32 Min.

Betrunkener stiehlt Alkohol in Nördlingen

Zwar knallt der Mann der Kassiererin Geld auf die Theke. Warum die Nördlinger Polizei dennoch ermittelt.

Ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann hat am Sonntagabend aus einem Tankstellenshop in der Augsburger Straße in Nördlingen eine Flasche Alkohol gestohlen. Nach Angaben der Polizei begab sich der Mann zur Kasse und knallte der Kassiererin sieben Euro auf die Theke. Er verschwand daraufhin mit seinem Fahrrad in Richtung Schäufelinstraße. Die Spirituose hatte allerdings einen Verkaufspreis von etwa 15 Euro, weshalb die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen hat. RN

