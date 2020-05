10:14 Uhr

Betrunkener stürzt vom Balkon

Ein Blaulicht der Polizei: Die Beamten hatten einen ungewöhnlichen Einsatz in Wallerstein.

Laut Polizei hatte der Mann aus Wallerstein viel Glück.

Ein betrunkener Mann ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 3.45 Uhr von einem Balkon in Wallerstein gestürzt. Wie die Polizei berichtet soll der 28-Jährige vom ersten Obergeschoss gefallen sein.

Weiter heißt es, dass er Mann großes Glück gehabt haben muss, denn er zog sich nur leichtere Verletzungen zu. (pm)

Lesen Sie auch

Themen folgen