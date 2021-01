14:59 Uhr

Betrunkener verletzt zwei Polizeibeamte

Nördlinger Beamte waren zu einem Ehestreit gerufen worden. In den Räumen der Polizeiinspektion dreht der in Gewahrsam genommene Mann durch.

Ein 29-jähriger betrunkener Mann aus Wallerstein stritt sich am Samstagabend zum wiederholten Male so heftig in der gemeinsamen Wohnung mit seiner 33-jährigen Ehefrau, dass die Polizei hinzugerufen wurde. Der Mann ließ sich laut Polizeibericht nicht beruhigen und musste daher in Gewahrsam genommen werden, um ihn in der Arrestzelle bei der Polizeiinspektion Nördlingen auszunüchtern. Dort griff er dann einen 36-jährigen Polizeibeamten und eine 20-jährige Polizistin an. Der Beamte wurde von dem renitenten Mann in den Unterarm gebissen und seine Kollegin erlitt Prellungen und Abschürfungen an einem Knie. Der Mann versuchte die eingesetzten Beamten auch zu treten, konnte aber gefesselt werden und musste im Haftraum übernachten. Zudem wurden vier anwesende Polizisten übel von ihm beleidigt. Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, berichtet die Polizei. Auf den Mann warte nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikten, so der Polizeibericht abschließend. (pm)

