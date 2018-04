vor 8 Min.

Bienenvolk in Deiningen gestohlen: Polizei sucht nach Zeugen

In Deiningen ist ein Bienenvolk gestohlen worden. (Symbolbild)

In den vergangenen Wochen hat ein Unbekannter ein Bienenvolk entwendet. Die Polizei bitte die Bevölkerung um Hilfe.

In Deiningen hat ein bislang unbekannter Täter ein Bienenvolk gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Nördlingen berichtet, soll sich der Vorfall im Zeitraum vom 22. März bis zum 12. April ereignet haben. Die Bienen waren ungefähr 150 Meter nördlich der Staatsstraße Richtung Fessenheim in einem braunen Holzkasten auf einer Holzpalette abgestellt. Der Schaden wurde mit ungefähr 280 Euro angegeben. Wer Hinweise auf den Bienendieb geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. pm