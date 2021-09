Bildung

vor 48 Min.

Pooltests starten in Grundschulen des Rieses

Plus Im Ries beginnen diese Woche die einfacher zu handhabenden und zuverlässigen Corona-Tests mit Stäbchen im Mund auf PCR-Basis. Doch noch läuft nicht alles glatt.

Von Verena Mörzl

In Grundschulen im Ries haben in dieser Woche die sogenannten Corona-Pooltests begonnen. Statt eines Abstriches in der Nase wird mit einem Wattestäbchen Speichel im Mund gesammelt. Die Auswertung erfolgt im Labor. Eigentlich sollen die Ergebnisse dann bereits am Abend feststehen. An einer Nördlinger Grundschule hat das erst beim zweiten Testlauf funktioniert. Im Großen und Ganzen aber fällt ein erstes Fazit zweier exemplarisch ausgewählter Schulen gut aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen