75-Jähriger verursacht in Wallerstein zwei Unfälle in Folge

Ein Mann hat im Wallersteiner Ortsteil Birkhausen zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei hatte der 75-Jährige wohl gesundheitliche Probleme.

Ein 75-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in zwei Unfälle verwickelt gewesen. Der Rentner fuhr mit seinem Pkw in Birkhausen in der Feldgasse und bog nach rechts in die Untergasse ein. Beim Abbiegen musste er laut Polizeibericht einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Traktor ausweichen und touchierte dabei den Fahrradträger eines entgegenkommenden Pkw.

Unmittelbar danach sei der Rentner frontal in einen entgegen der Fahrtrichtung geparkten Traktor gefahren und kam dort zum Stehen. Der Mann habe vor der Kollision vermutlich gesundheitliche Probleme gehabt, sodass er den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Er wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (pm)