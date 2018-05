vor 23 Min.

Bischof bei Pastoralvisitation im Nordries

Dr. Konrad Zdarsa besucht Munningen und Laub

Der Augsburger Bischof Dr. Konrad Zdarsa hat am Wochenende, am 21. und 22. April, die Pfarreien St. Peter und Paul Munningen und St. Margareta Laub zur Pastoralvisitation besucht.

Die Visitation begann am Samstag mit einem Morgenlob und der Begrüßung des Bischofs in der Lauber Pfarrkirche. Anschließend folgten diverse Gespräche mit den Verantwortlichen und Angestellten der beiden Pfarreien. Auf dem Weg nach Munningen besuchte der Bischof die Wechinger St.-Veit-Kirche, die zwar Eigentum der evangelischen Kirche ist, aber hauptsächlich von den Wechinger Katholiken für ihre Gottesdienste genutzt wird.

In Munningen servierte dann der erst vor Kurzem neugewählte Pfarrgemeinderat dem Bischof und den geladenen Gästen im Pfarrheim das Mittagessen. Am Nachmittag fand eine Begegnungsstunde mit den Senioren der beiden Pfarreien statt. Zum Abschluss des Samstags betete der Bischof mit den Gläubigen eine Vesper in der Munninger Kirche und wurde abschließend vom Kirchenpfleger mit einem Dankwort und einem Geschenkkorb aus Munningen verabschiedet. Der Sonntag stand ganz im Zeichen eines großartigen Pontifikalamts in der Lauber Kirche.

Stehempfang und Mittagessen in Laub

Im Anschluss folgten ein Stehempfang und das Mittagessen im Pfarrheim in Laub. An diesen zwei Tagen erlebten wir in Munningen und Laub einen sehr angenehmen und aufgeschlossenen Bischof dem es ein großes Anliegen ist, dass die Kirchen und die Sonntagsgottesdienste in den einzelnen Pfarreien erhalten bleiben. Gerade im Hinblick auf die in diesem Jahr bevorstehende Zusammenführung der Pfarreien Munningen und Laub mit der Pfarreiengemeinschaft Oettingen ist dies ein wichtiger Aspekt. (pm)