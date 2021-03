vor 50 Min.

Bischof predigt am Josefstag in Nördlingen

Plus Bischof Dr. Bertram Meier war in Nördlingen zu Gast und wurde dort besonders begrüßt. Was ihn mit Stadtpfarrer Benjamin Beck verbindet.

Von Ernst Mayer

Der Josefstag ist alljährlich ein wichtiger Termin für die katholische Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Deshalb war für den 19. März eine Heilige Messe zu Ehren des Kirchenpatrons St. Josef angekündigt worden mit einem „Überraschungsprediger“. Dass dies Dr. Bertram Meier, der Bischof der Diözese Augsburg sein würde, war schon lange kein Geheimnis mehr, als er in Begleitung von Stadtpfarrer Benjamin Beck und der Messzelebranten in die Nördlinger St. Josefskirche einzog.

Der Chor mit Mitgliedern der Kirchenchöre St. Josef und St. Salvator begrüßte Bischof Bertram mit dessen Wahlspruch „Vox verbi – Vas gratiae“ (Stimme des Wortes – Schale der Gnade). Den hatte Klaus Ortler auf Anregung von Pfarrer Benjamin Beck für diesen Anlass vertont, ein hymnischer Gesang, mit dem Text aus Bertram Meiers Meditationsbüchlein. Ein kleines Chorensemble aus den beiden Nördlinger Kirchenchören St. Salvator und St. Josef trug die neue Komposition vor. Sichtlich bewegt bedankte sich Bischof Bertram für diese besondere musikalische Begrüßung: „Damit wird mir St. Josef Nördlingen in Erinnerung bleiben. Das Bischofshaus wird bei zukünftigen Bischofsjubiläen bestimmt anfragen, ob wir diese Vertonung des Wahlspruchs aufgreifen können. Vielleicht können Sie diese Hymne sogar selbst einmal im Dom singen.“ Die Patroziniummesse stand in Bezug auf den Ort und den Beginn des „Josefsjahres“ ganz im Zeichen des Kirchenpatrons St. Josef des Arbeiters. Dieser Beiname weist auf den Beruf Josefs hin und dessen Fähigkeit, Häuser zu bauen. In dessen eigenem Haus sei Jesus in seiner Familie mit Maria sicher und geborgen aufgewachsen. Josef habe Jesus wie ein eigenes Kind angenommen und erzogen, in dem Wissen, dass er nicht der leibliche Vater war, sondern dass das Kind vom Heiligen Geist stammte. Den musikalischen Rahmen der Messe gestaltete der Auswahlchor der Pfarreiengemeinschaft mit der wunderbaren „Missa breve in C-Dur“ von Charles Gounod, eine kleine Messe mit den Teilen Kyrie, Gloria, Sanctus und Agnus Dei, die auch unter Pandemiebedingungen in kleiner Besetzung ideal zu singen ist.

Zweimal BB wirken im Gleichklang

Bischof Bertram Meier begrüßte auch den Dekan der evangelischen Christen Gerhard Wolfermann mit dem Hinweis, dass es Heilige in allen Konfessionen gäbe, dazu gehöre auch Josef, und deshalb beginne man gemeinsam das „Josefsjahr“ am diesjährigen Josefstag, an dem auch das gemeinsame Vorhaben eines „Quartierzentrums“ im Wemdinger Viertel starte. Am Ende des Gottesdienstes sagt Pfarrer Beck: „Lieber Bischof Bertram, neulich im Priesterrat haben Sie gesagt: Sie sind der BB – der Bischof Bertram. BB sind auch meine Initialen.“ Und die anwesenden Gläubigen schmunzelten, als er ergänzte: „Wenn BB und BB hier im Gleichklang wirken, dann wird die Seelsorge in Nördlingen St. Josef zum Segen für viele werden.“ (mit pm)

Themen folgen