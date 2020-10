24.10.2020

Bislang unbekannter Täter entwendet unversperrtes Mountainbike

Ein junger Mann entwendet ein unversperrtes Fahrrad in Nördlingen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Henkergasse in Nördlingen ist am Freitag gegen 15.30 Uhr ein unversperrtes Fahrrad entwendet worden. Zeugen beobachteten den Polizeiangaben zufolge, wie der bislang unbekannte junge Mann mit dem gestohlenen Mountainbike zum Bahnhof fuhr und dort mit dem Rad in den Zug nach Bopfingen einstieg. In Bopfingen fuhr dieser dann mit dem Rad in Richtung Innenstadt. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 400 Euro. Der Täter wird mit einer Größe von 175 cm, einer schlanken Statur und blonden Haaren beschrieben. Er soll eine schwarze Hose und ein graues T-Shirt getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. (pm)

