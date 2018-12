20.12.2018

Blasmusik kann richtig sexy sein

Beeindruckendes Weihnachtskonzert des Musikvereins Fremdingen

Von Peter Urban

Dass Blasmusik sexy sein kann, hat der Musikverein Fremdingen bereits mit der Installation des Blasius-Festivals hinreichend bewiesen. Doch dass sogar bei einem Weihnachtskonzert der Titel „Sexy“ präsentiert wird, spricht in diesem Fall Bände. Wer erwartet hatte, einen Adventsabend mit ausschließlich besinnlichen Klängen und weihnachtlichen Weisen zu erleben (schließlich war das 38. Weihnachtskonzert 2018 angekündigt), wurde von den Fremdinger Musikanten auf höchst angenehme Weise „enttäuscht“.

Schon die Jugendkapelle, die unter der Leitung von Daniel Stimpfle den ersten Teil dieses bemerkenswerten Abends bestritt, überraschte mit einem erfrischenden Mix unter anderem aus Hits der 80er Jahre (Eighties Flashback), einem Medley von Abba, einem Freiheitslied (Marcha de Libertad) und vor allem mit einem Stück des Südtiroler Komponisten Armin Kofler, den die jungen Musiker und Musikerinnen bei ihrer diesjährigen Probenwoche im Ahrntal kennengelernt hatten: „Reverie“. Sinfonische Blasmusik, überzeugend dargeboten. Nicht nur dafür gab es zurecht Bravo-Rufe und die Gewissheit: Der Fremdinger Musikverein muss sich um den Fortbestand der Kapelle in der Zukunft keine Sorgen machen.

Nach der Pause und einigen Ehrungen übernahm die Stammkapelle. Schon die reine Präsenz von 66 Musikern nimmt die nicht eben kleine Bühne voll in Beschlag. Wenn dieser Klangkörper dann mit dem „Superman“-Titelsong von John Williams beginnt, weiß man, wie Dirigent Joachim Braun moderne Blasmusik versteht. Gewaltiger Sound, exakte Einsätze, kein Wackler, mögen die Arrangements auch noch so kompliziert sein. Von zarten Modulationen, über Big-Band-Klänge bis zum Vollgas-Brett im Stil von Rocksongs ist alles geboten. Die Kapelle bläst nicht nur, sie singt, klatscht, schnippt und stampft. Das macht richtig Spaß beim Zuhören. Man spürt die Freude und Übereinstimmung von Musizierenden und Dirigent. Sei es bei einem sinfonischen Querschnitt durch Humperdincks „Hänsel und Gretel“, über einen zarten israelischen Synagogengesang, einem Trip in die New Yorker Bronx (West Side Story) bis hin zum 70er Gratulations-Medley für Marius-Müller Westernhagen, bei dem von „Freiheit“ und „Pfefferminz“ bis eben „Sexy“ alles dabei ist.

Den Höhepunkt des Konzerts lieferte wieder eine Südtiroler Komposition – von Lukas M. Gasser – „Col di Lana“, das von einer der furchtbarsten Schlachten im Ersten Weltkrieg handelt: Gänsehaut-Musik weit jenseits dessen, was man gemeinhin unter Fließband-Blasmusik versteht.

Dass man in Fremdingen auch die klassischen Klänge beherrscht, wurde zum Schluss deutlich, als es „Durchs Bayernland“ ging, bis zum Schlusspunkt, dem Bayerischen Defiliermarsch. Als Zugabe gleich drauf den Pappenheimer Marsch, bevor es in der Fremdinger Turnhalle weihnachtlich wurde und „Stille Nacht“ ertönte, die zweite Strophe vom Publikum gesanglich begleitet. Ein leiser Schluss eines lauten, außergewöhnlichen Weihnachtskonzertes, das Standing Ovations verdient gehabt hätte.

