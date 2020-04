vor 48 Min.

„Blaue Glocke“ mit besonderem Angebot

Stand auf dem Wochenmarkt

Wie so viele Gastronomen ist auch das Wirtepaar Loni Schäffner und Jörg Saur von den Corona-Notmaßnahmen betroffen und hat seit dem 17. März die „Blaue Glocke“ in Nördlingen geschlossen. Von Anfang an machten sie aus der Not eine Tugend und führten zunächst einmal die anstehende Innenrenovierung durch. Dann folgten sie dem Beispiel anderer Gastronomen und eröffneten einen Lieferservice mit zehn Gerichten von Currywurst bis Cordon bleu – mit durchschlagendem Erfolg: „Über WhatsApp verbreitete sich das Angebot in Windeseile“, sagt Jogi Saur und schon am ersten Tag stürmten über 100 Besteller das Lokal, das dank ausgeräumter Möbel als Wartehalle mit genügend Abstand zwischen den Kunden diente. „Es ist toll, wenn man spürt, dass dir die Leute zeigen: Gut, dass ihr da seid, wir helfen euch.“ Diese enorme Welle der Hilfsbereitschaft sei im ganzen Land zu spüren, so Saur. „Es kamen nicht nur Stammkunden, sondern auch entferntere Bekannte“, fügt Loni Schäffner hinzu.

Parallel dazu bot das Paar eingeschweißte, fertig zubereitete Gerichte auf dem Nördlinger Wochenmarkt an – mit ähnlich unerwartetem Erfolg. Mit dem Gedanken an dieses zusätzliche Standbein habe man sich ohnehin immer wieder getragen, nun sei endgültig die Zeit dafür da. „Die Krise weckt eben bei vielen Leuten Kreativität“, sagt die Wirtin.

Schäffner räumt ein, dass manche laufende Kosten nach hinten geschoben werden und es etwas länger als geplant dauere, bestimmte Raten abzubezahlen. „Aber wenn alles so läuft wie bisher, kommen wir mit einem blauen Auge davon – auch, wenn die Einschränkungen länger dauern sollten“, resümiert Jogi Saur. (hum)