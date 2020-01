10:39 Uhr

Blaues Auge: Fahrradfahrer streift Sechsjährige in Deiningen

Das Mädchen lief mit ihrer Klasse von der Schule in Richtung Sportplatz. Nun sucht die Polizei einen grauhaarigen Mann.

Die Polizei sucht einen Radfahrer der am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in Deiningen unterwegs war. Dort streifte er nach bisherigen Erkenntnissen wohl auf dem Fußweg durch das Sportgelände ein sechsjähriges Mädchen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Schülerin sei mit ihrer Klasse und der Lehrerin gerade von der Schule in Richtung Sportplatz gelaufen. Nach Polizeiangaben zog sich das Mädchen durch den Kontakt mit dem älteren Herrn auf dem Fahrrad ein blaues Auge zu. Der grauhaarige Mann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09081/29560 bei der Polizei Nördlingen zu melden. (pm)

Themen folgen