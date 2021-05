50-Jähriger verletzt sich bei Verkehrsunfall in Bopfingen schwer

Ein 50-jähriger Mann fährt mit seinem Auto gegen eine Mauer in Bopfingen. Dabei zieht er sich schwere Verletzungen zu. Die Unfallursache ist noch unklar.

Ein Mann ist in mit seinem Auto in Bopfingen gegen eine Mauer gefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrunfall am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr in der Lindenstraße. Ein Hyundai prallte gegen eine Mauer.

Rettungshubschrauber bringt Mann aus Bopfingen ins Krankenhaus

Der 50-jährige Fahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Unfallursache ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar. (pm)

