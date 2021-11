Bopfingen

Agentur für Arbeit zieht ins Arnold-Gebäude in Bopfingen

Plus Die Agentur soll erst Mitte 2022 in das ehemalige Geschäft einziehen. Dr. Riethe will seine Interims-Praxis bereits am 1. Dezember eröffnen.

Von Mark Masuch

Mitte des Jahres hat das Bopfinger Traditionsgeschäft Arnold seine Pforten für immer geschlossen. Nun ist ein Mieter gefunden worden, der rund 400 Quadratmeter der Fläche nutzen möchte. Während die Agentur für Arbeit aber erst Mitte kommenden Jahres einziehen wird, will Dr. Christian Riethe seine Praxis bereits am 1. Dezember eröffnen.

