vor 17 Min.

Bopfingen: Arbeiter zieht sich schwere Verletzung zu

Bei einem Arbeitsunfall ist 52-Jähriger schwer an der Hand verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochvormittag. Der Arbeiter verletzte sich nach bisherigen Feststellungen durcheine Unachtsamkeit beim Bedienen einer Kappsäge in einem holzverarbeitenden Betrieb. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (pm)