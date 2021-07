Bopfingen: Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein Motorradunfall hat sich am Samstagabend bei Bopfingen ereignet. Mit schweren Verletzungen kam der 25-Jährige ins Krankenhaus.

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 19.45 Uhr im Ostalbkreis ereignet. Ein 25-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Landesstraße 1070 von Bopfingen in Richtung Neresheim-Dehlingen. Etwa auf Höhe von Unterriffungen stürzte er nach Polizeiangaben wegen eines Fahrfehlers in einer langgezogenen Rechtskurve.

Er schleuderte über den Randstein, den Randstreifen und kam nach mehr als 20 Metern im Wald zum Endstand. Das Motorrad prallte gegen einen Baum und blieb mit Totalschaden liegen. Der 25-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. (pm)