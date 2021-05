Bopfingen sagt die Ipfmesse 2021 ab

Bürgermeister Gunter Bühler sagt: „Ipfmesse ist Freiheit, Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und Enge. Und nicht Kontrolle, Vorsicht und Abstand“. Kleine Alternativen soll es aber geben.

Die Stadt Bopfingen muss schweren Herzens die Ipfmesse auch im Jahr 2021 absagen. Die geltenden und bis Anfang Juli absehbaren Corona-Regeln machen die Durchführung der größten Veranstaltung der Region nach Einschätzung der Stadtverwaltung unmöglich. Der Gemeinderat wurde bereits in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen Teil entsprechend informiert.

„In diesem Jahr ist uns die Entscheidung noch schwerer gefallen als 2020. Wir haben voller Zuversicht darauf hin gearbeitet, dass die Ipfmesse 2021 stattfindet. Alles ist fertig“, so Bopfingens Bürgermeister Dr. Gunter Bühler. Umso trauriger sei es, dass das Fest der Feste erneut ausfallen müsse. Die Verwaltung hat mit der Absage erneut so lange gewartet, wie dies nur irgend möglich war, um auch noch die kleinste Chance nutzen zu können.

Besonders die geforderten Kontrollen an den Zugängen hinsichtlich des jeweiligen Corona-Status der Besucher sind nicht umsetzbar, teilt die Stadt mit. Um eine lückenlose Kontrolle aller Festbesucher gewährleisten zu können, müsste das Gelände vollständig eingezäunt werden. Dadurch würde die Veranstaltung aber den Spielregeln der Versammlungsstättenverordnung unterliegen. Sowohl die zu erwartenden Kosten, wie auch der organisatorische Aufwand sind nicht leistbar.

Zudem ist gegenwärtig noch nicht abschließend bekannt, wie das Land Baden-Württemberg mit den weiteren Öffnungsschritten verfahren wird. Auch das Einhalten der Corona bedingten Hygiene- und Abstandsregeln ist nicht vorstellbar. All dies widerspricht völlig dem Charakter der Ipfmesse. „Ipfmesse ist Freiheit, Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und Enge. Und nicht Kontrolle, Vorsicht und Abstand“, so Dr. Bühler.

Ipfmesse light gibt es nicht, auf das Ipfmess-Gefühl muss man dennoch nicht verzichten

Auf eine „Ipfmesse light“ möchte man sich ebenfalls nicht einlassen. Hier folgt man in Bopfingen voll und ganz der Argumentation der Verantwortlichen für das Oktoberfest. „Ipfmess-„light“ ist nicht unser Fest“, da ist man sich in Bopfingen ganz sicher. Die Befürchtung ist groß, dass hier langfristig mehr beschädigt werden könnte, als dies kurzsichtig vorstellbar ist. Zudem brauchen die Geschäfte auf der `Mess eine gewisse Frequenz, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können. Das wäre mit einer „light“-Version vielfach nicht gegeben.

Völlig auf das alljährliche Ipfmess-Gefühl muss man in Bopfingen und um Bopfingen herum freilich nicht verzichten. Auch in diesem Jahr wird es Ipfmess-Flair im Stadtgarten, in der Innenstadt und in der Gastronomie geben. Wer die Ipfmesse wieder privat feiern möchte, der kann erneut Ipfmesspakete bei den Bopfinger Metzgern erwerben. Zudem ist natürlich das Ipfmessbier obligatorisch im Handel erhältlich. Dieses Mal gibt es sogar limitierte 1000 5-Liter-Partyfässer der fürstlichen Brauerei zum selber zapfen. Auch Merchandising-Produkte werden wieder angeboten. Als kleiner Trost für alle Ipfmess-Fans wird es auch am Freitag das Feuerwerk geben. „Letztes Jahr war ich wirklich total begeistert, wie viele Menschen und auch ganze Ortschaften trotzdem ihre kleine Ipfmesse gefeiert haben. Dieses Feuer müssen wir gemeinsam am Brennen halten. Ipfmesse ist einfach ein Teil der DNA unserer Bevölkerung!“, so Bühler.

Ganz nach dem Motto „Noch d´r ´Mess, isch vor d´r ´Mess!“ geht man in der Stadtverwaltung nun daran die Ipfmesse 2022 vorzubereiten. Ganz in der Hoffnung, dass der Ipfmessvirus der einzige Virus ist, der dann grassiert. In der Stadt am Ipf lässt man sich durch Corona nicht unter kriegen. Ipfmessmanagerin Marina Gerner: „Wir hoffen erneut und werden dann im kommenden Jahr einen regelrechten Neustart hinlegen. Da lassen wir uns noch etwas einfallen“.

