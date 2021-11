Bopfingen

vor 32 Min.

Burgnarren Schloßberg Flochberg hoffen auf den Umzug

In Bopfingen soll es nach dem Wunsch der Burgnarren Schloßberg Flochberg wenigstens einen Umzug am Rosenmontag geben. Doch ob dieser stattfinden kann, ist noch nicht absehbar.

Bei den Burgnarren Schloßberg Flochberg herrscht Ungewissheit, wie es mit den Faschingsveranstaltungen aussieht. Es soll keine Feiern um jeden Preis geben.

Von Mark Masuch

Die Zukunft der aktuellen Faschingssaison ist ungewiss. Auch die Burgnarren Schloßberg Flochberg fragen sich derzeit, welche der geplanten Veranstaltungen in Anbetracht der steigenden Corona-Zahlen überhaupt stattfinden können. Der Verein hofft, dass anders als im vergangenen Jahr zumindest ein bisschen Faschingsstimmung aufkommen kann. Bei allem, was stattfinden könnte, stehe für die Burgnarren die Sicherheit ihrer Gäste stets an erster Stelle. Wie sehen die Planungen aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

