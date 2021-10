Bopfingen

vor 17 Min.

Corona-Impfnachweis gefälscht: Wie sind die Täter aufgeflogen?

Mit offensichtlich gefälschten Impfnachweisen wollten fünf Personen in einer Apotheke in Bopfingen einen QR-Code ergattern. Jetzt ermittelt die Polizei. In Nördlingen wurde noch kein solcher Fall angezeigt.

Plus In Bopfingen fällt Mitarbeitern einer Apotheke auf, dass Personen sich angeblich in Impfzentren in der Ferne immunisieren haben lassen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Von Martina Bachmann

Wer ins Restaurant oder ins Kino will, braucht in diesen Zeiten nicht nur Zeit und Geld, sondern auch einen 3G-Nachweis. Er oder sie muss also nachweisen, gegen Corona geimpft zu sein, das Virus überstanden zu haben oder negativ auf Covid 19 getestet zu sein. Genau dieser Test kostet mittlerweile – und das scheint manche Mitbürger und Mitbürgerinnen dazu zu verleiten, Fälschungen zu verwenden. Im benachbarten Bopfingen sind jetzt drei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 55 Jahren offensichtlich aufgeflogen.

