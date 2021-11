Frau löst den Feueralarm in einem Drogeriemarkt in Bopfingen aus

Eine Frau wird aus Versehen in einem Bopfinger Drogeriemarkt eingeschlossen. Um befreit zu werden, löst sie den Feueralarm aus.

Eine 55-Jährige hat in einem Drogeriemarkt in Bopfingen den Feueralarm ausgelöst. Die Frau wurde am Samstagabend kurz nach 18 Uhr in dem Geschäft eingeschlossen, teilt die Polizei Aalen mit.

Frau wurde in Geschäft in Bopfingen eingeschlossen und löste Feueralarm aus

Sie wusste sich nicht anders zu helfen und löste den Brandalarm aus, um aus ihrer misslichen Situation gerettet zu werden. (AZ)