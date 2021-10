Frau stirbt bei Verkehrsunfall auf der B29

Am frühen Freitagmorgen hat sich ein tragischer Verkehrsunfall auf der B29 zwischen Aalen und Bopfingen ereignet.

Auf der B29 zwischen Aalen und Bopfingen hat sich am frühen Freitagmorgen ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine VW Golf-Fahrerin war mit ihrem Auto auf der B29 aus Richtung Aalen kommend in Fahrtrichtung Bopfingen unterwegs. Zwischen der Abzweigung nach Röttingen und Aufhausen kam sie mit ihrem Auto in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier nahezu frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 57-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Golf-Fahrerin tödliche Verletzungen, teilt die Polizei mit.

Der 57-Jährige wurde ebenfalls verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch die Feuerwehren aus Bopfingen und Lauchheim waren vor Ort mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Die beiden PKWs waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.500 Euro. Die B29 war an der Unfallstelle komplett gesperrt.