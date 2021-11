Frau versucht, Polizisten zu beißen

Bei einem Streit in Bopfingen verletzt eine Frau ihren Lebensgefährten mit Pfefferspray. Als die Polizei dazukommt, versucht die Frau einen der Beamten zu beißen.

Eine Frau hat ihren Lebensgefährten bei einer Auseinandersetzung in Bopfingen mit Pfefferspray verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Paar, bei dem die Frau Pfefferspray verwendete. Die Streiterei zwischen dem 40-Jährigen und der 36-Jährigen artete derart aus, dass insgesamt vier Streifenwagen des Polizeipräsidiums Aalen eingesetzt werden mussten.

Streit in Bopfingen artet aus

Die Frau sollte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Dagegen wehrte sich die 36-Jährige und versuchte, einen der Polizisten zu beißen. Sie wurde an Händen und Füßen fixiert, bevor sie in den Krankenwagen gebracht werden konnte. Während des gesamten Einsatzes beleidigte sie die Beamten. (pm)