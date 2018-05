vor 55 Min.

Bopfingen: Haare von Schüler angezündet

Dem zehnjährigen Schüler wurden auf der Heimfahrt im Bus die Haare angezündet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kopfhaare eines zehnjährigen Schülers sind vermutlich mit einem Feuerzeug angezündet worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Montag in Bopfingen. Der Schüler befand sich im Bus auf dem nach Weg nach Hause. Die Anzeige erfolgte erst am vergangenen Freitag bei der Polizei, da die Eltern des Kindes zunächst versuchten, mit eigenen Möglichkeiten auf die Auslöser zu kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Hinweise an die Polizei Bopfingen unter Telefon 07362/96020. (pm)

Themen Folgen