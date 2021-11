Hundebesitzer aufgepasst: Köder mit Rasierklingen in Bopfingen gefunden

Bei einem Spaziergang mit seinem Hund in einem Bopfinger Park bemerkt der Besitzer einen Kauknochen, der mit Rasierklingen präpariert ist.

Ein Hund hat in Bopfingen fast einen Kauknochen gefressen, in dem Rasierklingen steckten. Nach Angaben der Polizei, nahm der Hund der 61-Jährigen am Sonntagnachmittag bei der evangelischen Kirche in der Langen Straße einen Hundekauknochen auf, in dem Rasierklingen steckten. Der Besitzer konnte dem Tier den Knochen wieder wegnehmen, ehe der Hund zu Schaden kam.

Hundebesitzer in Bopfingen sollen aufpassen

Die Rasierklingen befanden sich in zwei sechs Zentimeter langen und zwei Zentimeter starken Rinderhautknochen. Ein Knochen lag direkt neben der Kirche, ein zweiter wurde auf dem Parkplatz aufgefunden. Hundebesitzer werden gebeten, in diesem Bereich aktuell besondere Sorgfalt walten zu lassen. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Ellwangen, unter Telefon 07961/9300. (AZ)